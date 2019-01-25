Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu
2 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda 160 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen O.Ö, A.G. ve Ö.K, tutuklandı.
Şüpheliler S.K. ve A.S'nin işlemleri sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:25 Kaynak: AA
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