Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Ordu'da bir otomobilde 3 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
Ordu
'da bir otomobilde 3 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü
ekipleri Altınordu
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
polis kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.
Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 3 kilo 100 gram skunk bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan U.E çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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