Son Dakika Haberleri: Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Ordu'da bir otomobilde 3 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Ordu'da bir otomobilde 3 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi polis kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 3 kilo 100 gram skunk bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan U.E çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:42 Kaynak: AA

Altınordu, Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel
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