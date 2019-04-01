Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aybastı
ve Fatsa
ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 5 kişiyi teknik takibe aldı.
Yaklaşık üç ay süren takibin ardından ekipler şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 25 sahte 100 dolar ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:02 Kaynak: AA
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