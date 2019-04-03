Son Dakika Haberleri: Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Ordu'ya il dışından uyuşturucu hap getiren 2 kişi yakalandı.

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Ordu'ya il dışından uyuşturucu hap getiren 2 kişi yakalandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ile mücadele kapsamında risk analizi neticesi 1 Nisan 2019 günü Altınordu ilçesinde bir araçta yapıldı. Yapılan aramada 250 adet ecstasy hap ile 4.10 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen iki şüpheliden biri hakkında adli kontrol kararı verilirken, bir şüpheli adli makamlarca tutuklandı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:15 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa
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