Ordu'da uyuşturucu operasyonu
21 dakika önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:19 Kaynak: AA
'nun Ünye
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Yaylalı Mahallesi'nde K.Y'ye ait eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 2,5 kilogram kubar esrar ile 14 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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