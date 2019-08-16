Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonu
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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

21 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylalı Mahallesi'nde K.Y'ye ait eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 2,5 kilogram kubar esrar ile 14 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:19 Kaynak: AA
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