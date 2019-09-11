Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonu
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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

54 dakika önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişinin evine operasyon düzenledi.


Operasyonda şüpheli A.B. yakalandı.


Sokak satıcısı olduğu öğrenilen zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 104 gram skunk maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Altınordu, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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