Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonu
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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

4 dakika önce

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ve Akkuş ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 258 kök kenevir ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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