Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonu
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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

2 gün önce

Ordu'nun Akkuş ilçesinde uyuşturucu maddeye yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ordu'nun Akkuş ilçesinde uyuşturucu maddeye yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyette adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile arazisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ORDU

Akkuş, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:47 Kaynak: İHA
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