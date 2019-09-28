Ordu'da uyuşturucu operasyonu
2 saat önce
Ordu'nun Aybastı ve Ünye ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:18 Kaynak: AA
Ordu'nun Aybastı ve Ünye ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ordu Jandarma Komutanlığı ile Aybastı ve Ünye İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince 2 şüphelinin ev, eklenti ve arazisinde arama yapıldı.
Aramada 170 kök Hint keneviri ile 2 bin 455 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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