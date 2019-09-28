Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonu
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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Ordu'nun Aybastı ve Ünye ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ordu'nun Aybastı ve Ünye ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Jandarma Komutanlığı ile Aybastı ve Ünye İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince 2 şüphelinin ev, eklenti ve arazisinde arama yapıldı.

Aramada 170 kök Hint keneviri ile 2 bin 455 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Aybastı, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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