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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

32 dakika önce

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Çaybaşı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 şahsa ait iş yerinde yapılan kontrolde 170 paket kaçak sigara, 47 paket 200'lük boş kaçak makaron, 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi adli makamlara sevk edildi. - ORDU

Çaybaşı, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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