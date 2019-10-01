Ordu'da uyuşturucu operasyonu
32 dakika önce
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Çaybaşı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 şahsa ait iş yerinde yapılan kontrolde 170 paket kaçak sigara, 47 paket 200'lük boş kaçak makaron, 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi adli makamlara sevk edildi. - ORDU
Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 4'ü ağır 12 kişi yaralı Kocaeli'deki 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda 7 kişi gözaltına alındı