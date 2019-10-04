Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonu
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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçunu işledikleri şüphesiyle 5 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Altınordu ve Ulubey ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 42 adet uyuşturucu hap, 75 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 60 tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili beş kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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