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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ve Gürgentepe ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişiyi fiziki ve teknik takibe aldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 246 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:46 Kaynak: AA
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