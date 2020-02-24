Ordu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu operasyonu
7 saat önce
Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 240 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 240 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 240 adet ecstasy hap ile 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - ORDU
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