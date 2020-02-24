Ordu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 240 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 240 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 240 adet ecstasy hap ile 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - ORDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
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