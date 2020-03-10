Ordu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 2 kilo bonzai ele geçirildi.



Ordu Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Gülyalı ve Ünye İlçelerinde yapılan operasyonda 3 şüpheli şahsa ait ev ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda 2 kilo bonzai ve 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU