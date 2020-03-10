Ordu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

15 dakika önce

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 2 kilo bonzai ele geçirildi.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 2 kilo bonzai ele geçirildi.


Ordu Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Gülyalı ve Ünye İlçelerinde yapılan operasyonda 3 şüpheli şahsa ait ev ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda 2 kilo bonzai ve 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU

Gülyalı, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:33 Kaynak: İHA
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