Ordu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu operasyonu
15 dakika önce
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 2 kilo bonzai ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:33 Kaynak: İHA
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 2 kilo bonzai ele geçirildi.
Ordu Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Gülyalı ve Ünye İlçelerinde yapılan operasyonda 3 şüpheli şahsa ait ev ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda 2 kilo bonzai ve 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU
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