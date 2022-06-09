Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 5 gram esrar, 2 sentetik uyuşturucu hap, 100 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı - Son Dakika

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