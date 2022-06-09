Ordu merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı - Son Dakika
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Ordu merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

09.06.2022 14:49
Ordu merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

Ordu merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Ordu merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmada tespit edilen kişilere yönelik Ordu, Antalya, İstanbul ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 5 gram esrar, 2 sentetik uyuşturucu hap, 100 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı - Son Dakika

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