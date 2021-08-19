Ordu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ordu'nun Ulubey ve Ünye ilçelerinde yapılan operasyonlarda 20 kilogram kubar esrar maddesi ile 138 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında Ulubey ve Ünye ilçelerinde operasyon yapıldı. Operasyonlarda 2 şüpheli şahsın ev ve bahçelerinde yapılan aramalarda 20 kilogram kubar esrar maddesi ile 138 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs mahkemeye sevk edildi. - ORDU