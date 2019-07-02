Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
1 saat önce
Ordu'da uyuşturucu satıcılarına karşı düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:19 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu satıcılarına karşı düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Altınordu
ilçesinde 3 şahsa yönelik yapılan operasyonda şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 453 adet ecstasy hap, 15 gram sentetik kannabinoid, saksı içerisinde (4) kök Hint keneviri bitkisi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 475 TL para ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. - ORDU
Arnavutköy'de organize suç operasyonu! Silahı böyle saklamışlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü değerlendirdi: Algı operasyonu
Mersin'i alarma geçiren ölümlerle ilgili önemli gelişme! Teslim olan zanlı tehlikedeki insanların listesini verdi
Sabiha Gökçen yolundaki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü