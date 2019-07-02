Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

1 saat önce

Ordu'da uyuşturucu satıcılarına karşı düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]
Ordu'da uyuşturucu satıcılarına karşı düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Altınordu ilçesinde 3 şahsa yönelik yapılan operasyonda şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 453 adet ecstasy hap, 15 gram sentetik kannabinoid, saksı içerisinde (4) kök Hint keneviri bitkisi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 475 TL para ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:19 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arnavutköy'de organize suç operasyonu! Silahı böyle saklamışlar Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü değerlendirdi: Algı operasyonu Mersin'i alarma geçiren ölümlerle ilgili önemli gelişme! Teslim olan zanlı tehlikedeki insanların listesini verdi Sabiha Gökçen yolundaki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 19:18:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]