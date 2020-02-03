Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
6 saat önce
Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fatsa ve Ünye ilçeleri ile Samsun ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fatsa ve Ünye ilçeleri ile Samsun ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 42 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa ilçesinde yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde 4 adet, bir araçta yapılan aramada 20 adet ecstasy hap, başka bir araçta 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. - ORDU
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