Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama, System.String[]
Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmalarda 9 ayrı olayda yakalanan 15 şüpheliden 10,67 gram esrar, 26 adet ekstasy maddesi ele geçirildi. Yine Ünye ve Fatsa ilçelerinde 10 şahsa yönelik eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda ise 3,40 gram esrar maddesi ile 1 adet ekstasy hap ele geçirildi. Yakalanan gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklandı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Ünye, Ordu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizi ile ilgili iddialarına cevap verdi 10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 19:13:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]