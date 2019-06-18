Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
'nun Ünye
ve Fatsa
ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ile Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmalarda 9 ayrı olayda yakalanan 15 şüpheliden 10,67 gram esrar, 26 adet ekstasy maddesi ele geçirildi. Yine Ünye ve Fatsa ilçelerinde 10 şahsa yönelik eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda ise 3,40 gram esrar maddesi ile 1 adet ekstasy hap ele geçirildi. Yakalanan gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklandı. - ORDU
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