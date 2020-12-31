Ordu'da uyuşturucu operasyonu genişletildi - Son Dakika

Genişletilen soruşturma kapsamında bir adreste yapılan aramada bin 400 adet ecstasy hap, 1 kilo 100 gram bonzai, 80 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - ORDU

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ordu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ordu 'da önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda soruşturma genişletiliyor.

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