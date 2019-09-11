Ordu'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Ordu'nun Altınordu ve Perşembe ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Altınordu ilçesinde 2, Perşembe ilçesinde 1 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.



Operasyonda şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 11 gram esrar, 11 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yine Altınordu ilçesinde yakalanan bir şahıstan 104 gram skunk maddesi ile bir adet dijital terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - ORDU