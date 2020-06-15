Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Amirliği ekiplerince, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Saraçlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden F.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada ise 37 gram esrar ile 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.