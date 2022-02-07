Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu madde sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 4 kilo 264 gram kubar esrar, 175 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin, 100 gram kenevir tohumu, 275 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.