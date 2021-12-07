Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Fatsa ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 270 gram metamfetamin, 30 gram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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