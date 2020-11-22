Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen M.C.Ç'yi takibe başladı.

Saraçlı Mahallesi'nde görülen şüpheli, kovalamaca sonrası yakalandı.

Zanlının ifadesi doğrultusunda ekipler, H.S'yi de ikametgahında gözaltına aldı.

İki şüphelinin üst aramasında ve evlerinde bir ruhsatsız tabanca, 155 gram kubar esrar, hassas terazi ile 2 bin 750 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.