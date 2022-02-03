Üye Girişi
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

03.02.2022 13:00
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Gülyalı ilçesinde yapılan bir operasyonda 150 gram kubar esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheli şahsın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - ORDU

YORUMLAR
500

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:59 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit reklam ücretlerine zam yaptı! Yıllık 10 milyon TL
12:59 İşte son 10 yılın zam şampiyonları! Hesap makineleri bile şaştı!
12:39 Migros Depo işçileri de iş bıraktı: Carrefour Depo'daki arkadaşlarımız da bizden haber bekliyor!
12:37 Samsun'da tarihi Atatürk heykeline saldırı: Halat bağlayıp yıkmaya çalıştılar
12:34 Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler
12:33 TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğalgaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü! 6 ürün yok
11:19 Polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği evin balkonundan düştü! 25 gündür uyutuluyor
11:19 İkisine de pek benzemiyor! Adı Kıvanç soyadı Özçivit
11:15 Bilim Kurulu Üyesi Şener: Bu ayın sonuna doğru hızlı düşüş bekliyoruz
11:51 Sağlık Bakanı Koca'dan Yunan mevkidaşı Plevris'e: İnsanlık ölmemeli
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 13:07:56. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement