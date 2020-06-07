Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 672 gram esrar, 152 uyuşturucu hap, 12 kök Hint keneviri, bir dijital terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 155 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, R.K, P.Y. ve A.D. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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