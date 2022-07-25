Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

25.07.2022 14:58
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Altınordu ve Ulubey ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ve Ulubey ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari ve açık kaynak araştırmaları sonucu söz konusu ilçelerde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 360 gram kubar esrar, 43 kök kenevir, 1 gram bonzai ve 2 renkli reçeteye ve kontrole tabi ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.???????

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Kaynak: AA

Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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