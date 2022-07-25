İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari ve açık kaynak araştırmaları sonucu söz konusu ilçelerde operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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