Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede bir ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 20 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 faturasız havalı tüfek, 55 tabanca fişeği, 62 av tüfeği fişeği ile 1 kasatura ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.