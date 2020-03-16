Ordu'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika

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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı
7 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:42 Kaynak: AA
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.
Operasyonda 366 uyarıcı hap ile 1 gram esrar maddesi geçirildi, H.G, G.A, O.Ç. ve E.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç ve E.A. tutuklandı, H.G ve G.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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