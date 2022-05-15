Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı

15.05.2022 17:18
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 13 Mayıs'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 12 zanlıya ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 235 gram esrar, 431 gram Hint keneviri tohumu ve uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek ele geçirilmişti.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı - Son Dakika
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