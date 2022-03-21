Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

21.03.2022 20:04
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerin Ünye ve Altınordu ilçesinde düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar esrar ile metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar çıkarıldığı Ordu Adliyesinde tutuklandı.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
19:59 Azra'nın katili cinayeti işlemeden önce "Kafanın neresine vurursan bayılır" diye arama yapmış
19:55 9 yaşındaki çocuk, annesini beklediği esnada tanımadığı kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı
19:48 Teneffüste fenalaşan 12 yaşındaki öğrenci kap krizi geçirerek yaşamını yitirdi
19:45 Biden'ın Putin'e karşı "haydut" ve "diktatör" ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 20:18:00. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement