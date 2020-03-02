Ordu'da uyuşturucu satan torbacı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da uyuşturucu satan torbacı tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu satan torbacı tutuklandı

6 saat önce

Ordu'da üzerinde 265 uyuşturucu hap ile yakalanan bir kişi tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu satan torbacı tutuklandı, System.String[]

Ordu'da üzerinde 265 uyuşturucu hap ile yakalanan bir kişi tutuklandı.


Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine arama yapılan bir kişinin üzerinde 265 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan Ünye ilçesinde 2 kişinin üzerinde 3 adet ecstasy hap, Çamaş ilçesinde 1 kişinin üzerinde 2 gram esrar, Fatsa ilçesinde bir kişinin üzerinde 6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bu şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:52 Kaynak: İHA
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