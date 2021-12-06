Ordu'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.
Kaynak: AA
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