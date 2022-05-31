Ordu'da uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon - Son Dakika
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Ordu'da uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon

31.05.2022 16:33
Ordu'da uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon

Ordu'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

Ordu'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Altınordu ilçesinde 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 202 adet uyuşturucu hap, 278 adet kaçak yollarla elde edildiği değerlendirilen cinsel içerikli hap, esrar maddesi, cinsel içerikli jel, 79 adet tıraş makinesi, ampul, ses sistemi, kulaklık ve projektörden oluşan kaçak eşya ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. - ORDU

Ordu'da uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon
Ordu'da uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Altınordu, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon - Son Dakika


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