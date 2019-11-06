Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

8 saat önce

Ordu'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı, System.String[]

Ordu'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 2 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu ele geçirilirdi.

Olayla ilgili A.E. (37) ve N.B. (41), gözaltına alındı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Ticareti, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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