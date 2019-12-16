Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahilde gezen 3 kişiyi şüphe üzerine durdurarak arama yaptı.

Ekiplerin yaptığı aramada şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 4 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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