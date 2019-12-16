Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahilde gezen 3 kişiyi şüphe üzerine durdurarak arama yaptı.
Ekiplerin yaptığı aramada şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 4 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.