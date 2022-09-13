Ekiplerin araçta uyuşturucu madde bulması üzerine, şüphelilere ait iki evde de arama yapıldı. Aramalarda 5 gram metamfetamin, 29 uyuşturucu hap ile 1 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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