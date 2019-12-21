Ordu'da uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama

6 saat önce

ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u, tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama, System.String[]

ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ünye ve Fatsa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda, biri kadın, 22 kişiyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edilen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. 19 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Uyuşturucu Ticareti, Fatsa, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı
İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
16:17 TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu - Son Dakika
16:17 Çanakkale rus savaş gemisi azov, çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika
16:17 Bursa tatilciler uludağ'da ama kar yok - Son Dakika
16:13 Bayrampaşa'da 6 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika
15:58 İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
15:28 Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 16:23:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]