Ordu'da Uyuşturucu Ticaretine 3 Tutuklama

ORDU'da jandarma ekiplerinin eş zamanlı yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 3'ü uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla tutuklandı.

ORDU'da jandarma ekiplerinin eş zamanlı yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 3'ü uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla tutuklandı.



Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheliyi takibe aldı. Jandarma ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından Perşembe ve Altınordu ilçelerinde tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda evlerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfefeği ele geçirilen şüpheliler O.Ç., B.S., O.A., T.K. ve D.K. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliye sevk edilen O.Ç., T.K. ve D.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler de serbest bırakıldı.



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