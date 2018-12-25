Son Dakika Haberleri: Ordu'da Uyuşturucudan 14 Kişi Gözaltına Alındı

Ordu'da Uyuşturucudan 14 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Ordu'da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ordu'da Uyuşturucudan 14 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Ordu'da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Grup Amirliği ile birlikte sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada 29 ara yakalama yapılmıştır. Yapılan bu mücadele sonucunda 3 bin 87 gram kubar esrar, 195,72 gram sentetik kannabinoid ve 9 adet ecstasy hap ele geçirilmiştir. Bu süreçte 5 şüpheli tutuklanmıştır. Bugün ilimiz Fatsa, Ünye ve Çaybaşı ilçelerimizde 16 ayrı adreste yapılan eş zamanlı aramada 14,25 gram sentetik kannabinoid, 6 adet ecstasy hap, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 36 adet fişek ele geçirilmiştir. 14 şüpheli adreslerde yapılan aramada yakalanarak göz altına alınmıştır" denildi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:36 Kaynak: İHA

Ünye, Ordu, 3. Sayfa
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