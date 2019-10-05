Ordu'da uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi tutuklandı.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Altınordu ilçesinde 3, Ulubey ilçesinde 2 şahsın yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilebilmesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; 42 adet ecstsay hap, 75 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet mermi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ORDU