Son Dakika Haberleri: Ordu'da Uyuşturucuya Geçit Yok

Ordu'da Uyuşturucuya Geçit Yok

40 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 13 kilo 300 gram esrar ve 3 av tüfeği ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı.

Ordu'da Uyuşturucuya Geçit Yok, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 13 kilo 300 gram esrar ve 3 av tüfeği ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.G. isimli şüphelinin evine operasyon düzenledi. Zanlının evinde yapılan aramada 13 kilo 300 gram esrarla 3 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan K.G., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin süreceğine dikkat çekti. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:42 Kaynak: İHA

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