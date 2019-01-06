Ordu'da Uyuşturucuya Geçit Yok
40 dakika önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 13 kilo 300 gram esrar ve 3 av tüfeği ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 13 kilo 300 gram esrar ve 3 av tüfeği ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı.
Ordu İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipleri, Yeşilkent Mahallesi
'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.G. isimli şüphelinin evine operasyon düzenledi. Zanlının evinde yapılan aramada 13 kilo 300 gram esrarla 3 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan K.G., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin süreceğine dikkat çekti. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:42 Kaynak: İHA
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