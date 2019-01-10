Son Dakika Haberleri: Ordu'da Uyuşturucuya Geçit Yok

Ordu'da Uyuşturucuya Geçit Yok

1 saat önce

Ordu'da son 3 yılda uyuşturucu satışı, imalatı ve ticareti yapan şahıslara karşı yapılan operasyonlarda büyük bir başarı elde edildi.

Ordu'da Uyuşturucuya Geçit Yok, System.String[]
Ordu'da son 3 yılda uyuşturucu satışı, imalatı ve ticareti yapan şahıslara karşı yapılan operasyonlarda büyük bir başarı elde edildi. Yapılan operasyonlarda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken 290 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son yıllarda artış gösteren uyuşturucu kullanımının önüne geçmek, uyuşturucu satışı, imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarda son yılların en büyük başarılarından biri elde edildi. Uyuşturucu satıcılarına ve imalatı yapanlara adeta göz açtırmayan polis ve Jandarma ekipleri yüzlerce operasyona imza attı.

Ekipler, uyuşturucuya karşı 2016 yılında 565, 2017 yılında 621 operasyon yapan ekipler 2018 yılında 598 olmak üzere toplam bin 784 operasyon yaptı. Bu operasyonlarda toplam 2 bin 513 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan bu kişilerden 290 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bütün bu operasyonlarda ele geçirilen maddeler içinde en fazla göze çarpan ise ecstasy oldu. 3 yılda yapılan operasyonlarda 13 bin 830 adet ecstasy hapı ele geçirilirken 180 kilo 911 gram esrar, 47 bin 895 kök kenevir, 8 kilo 315 gram bonzai ele geçirildi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:23 Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa
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