Ordu'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde yapılan operasyon neticesinde 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 12 kilogram kubar esrar ve içerisinde kubar esrar maddesi bulunan 6 adet makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU
- Kaynak: İHA
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