Ordu'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6-12 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 kişi üzerinde yapılan aramada 260 adet uyuşturucu hap ve 8 gram toz esrar ele geçirildi.

Ordu 'da ilçelerde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik operasyonlar sürüyor.

En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi