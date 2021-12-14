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Ordu'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucuya geçit yok

14.12.2021 11:09
Ordu'da uyuşturucuya geçit yok

Ordu'da ilçelerde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik operasyonlar sürüyor.

Ordu'da ilçelerde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik operasyonlar sürüyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6-12 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 kişi üzerinde yapılan aramada 260 adet uyuşturucu hap ve 8 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklanırken 6'sı hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU

Ordu'da uyuşturucuya geçit yok

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika


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