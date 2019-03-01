Son Dakika Haberleri: Ordu'da Uyuşturucuya Karşı Uyuma Uygulaması Tanıtıldı

Ordu'da Uyuşturucuya Karşı Uyuma Uygulaması Tanıtıldı

1 saat önce

Ordu'da uyuşturucu satımı ve kullanımıyla ilgili ihbarların en güvenilir şekilde alınabilmesi için cep telefonlarına yüklenen bir program olan Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) mobil uygulaması için vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Ordu'da Uyuşturucuya Karşı Uyuma Uygulaması Tanıtıldı, System.String[]
Ordu'da uyuşturucu satımı ve kullanımıyla ilgili ihbarların en güvenilir şekilde alınabilmesi için cep telefonlarına yüklenen bir program olan Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) mobil uygulaması için vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerinin ortak çalışması ile Altınordu İlçesi Tahıl Pazarı mevkisinde ve cami önlerinde UYUMA mobil uygulaması için vatandaşlar afiş ve el broşürlerinin dağıtımı ve video gösterimi ile bilgilendirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocuklar ve gelecek nesiller açısından uyuşturucu ve bağımlılığa karşı verilen mücadelede vatandaşların desteğinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) mobil uygulamasının amacı; uyuşturucuyla mücadelede ihbar ayağını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmaktır. Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, gerekli bilgileri girerek önce sisteme kaydolacaktır. Uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili herhangi bir olay gözlendiğinde ise vatandaşlarımız bu uygulamayla bildirimlerini kısa sürede yetkili mercilere iletebileceklerdir. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kullandığı dijital alt yapılarla entegre edilmiş olan UYUMA, Android ve İOS marketlerden telefonlara ücretsiz indirilebilecektir." - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:22 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa
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