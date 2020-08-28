Ordu'da uyuşturucuya sıkı kontrol - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucuya karşı denetim ve kontroller sıklaştırıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 27 kök kenevir bitkisi, bin 240 gram kubar esrar maddesi, 33 adet fişek, 116 adet boş kovan, 147 adet mermi çekirdeği ve 64 adet mermi fünyesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişinin adli işlemleri sürüyor. - ORDU