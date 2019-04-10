Ordu'da Üzerine Tomruk Devrilen Kişi Öldü
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde üzerine tomruk devrilen kişi hayatını kaybetti.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:15 Kaynak: AA
'nun Ünye
ilçesinde üzerine tomruk devrilen kişi hayatını kaybetti.
Keş Mahallesi'ndeki kereste atölyesinde çalışan Sani Şen (35), kesim yaptığı sırada üzerine tomruk devrilmesi sonucu yaralandı.
Şen, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı fakat kurtarılamadı.
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