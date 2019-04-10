Son Dakika Haberleri: Ordu'da Üzerine Tomruk Devrilen Kişi Öldü

Ordu'da Üzerine Tomruk Devrilen Kişi Öldü

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde üzerine tomruk devrilen kişi hayatını kaybetti.

Ordu'da Üzerine Tomruk Devrilen Kişi Öldü, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde üzerine tomruk devrilen kişi hayatını kaybetti.

Keş Mahallesi'ndeki kereste atölyesinde çalışan Sani Şen (35), kesim yaptığı sırada üzerine tomruk devrilmesi sonucu yaralandı.

Şen, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı fakat kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:15 Kaynak: AA
Ünye, Ordu, Güncel
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