Ordu'da Üzerine Tomruk Devrilerek Ölen Kişi Toprağa Verildi
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ORDU(AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde üzerine tomruk devrilerek hayatını kaybeden Sani Şen, toprağa verildi.
ORDU(AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde üzerine tomruk devrilerek hayatını kaybeden Sani Şen, toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:07 Kaynak: AA
Şen'in (35) cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınarak Akkuş ilçesi Tuzak Mahallesi'ne getirildi.
Evinin önünde alınan helalliğin ardından Şen'in cenazesi, Çal Camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.
Keş Mahallesi'ndeki kereste atölyesinde çalışan Sani Şen, dün kesim yaptığı sırada üzerine tomruk devrilmesi sonucu yaralanmıştı.
Şen, Ünye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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