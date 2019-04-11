Son Dakika Haberleri: Ordu'da Üzerine Tomruk Devrilerek Ölen Kişi Toprağa Verildi

Ordu'da Üzerine Tomruk Devrilerek Ölen Kişi Toprağa Verildi

22 dakika önce

ORDU(AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde üzerine tomruk devrilerek hayatını kaybeden Sani Şen, toprağa verildi.

Ordu'da Üzerine Tomruk Devrilerek Ölen Kişi Toprağa Verildi, System.String[]
ORDU(AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde üzerine tomruk devrilerek hayatını kaybeden Sani Şen, toprağa verildi.


Şen'in (35) cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınarak Akkuş ilçesi Tuzak Mahallesi'ne getirildi.


Evinin önünde alınan helalliğin ardından Şen'in cenazesi, Çal Camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Keş Mahallesi'ndeki kereste atölyesinde çalışan Sani Şen, dün kesim yaptığı sırada üzerine tomruk devrilmesi sonucu yaralanmıştı.
Şen, Ünye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:07 Kaynak: AA
Akkuş, Devlet Hastanesi, Ünye, Ordu, Güncel
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